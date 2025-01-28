الامارات | محمد القرقاوي: عام المجتمع يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، عام 2025، عام المجتمع تحت شعار "يداً بيد"، يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان، ومركز اهتمامها جودة حياة المجتمع، وضمان الازدهار المستدام للدولة، من خلال تعميق الشراكة والتلاحم بين القيادة والمجتمع، وتعزيز أطر المشاركة المجتمعية في كتابة قصة دولة الإمارات المشرقة، وترسيخ ثقافتها المرتكزة على التعايش والتسامح والتعاون الإيجابي.

وقال محمد القرقاوي في تصريح له إن حكومة دولة الإمارات ستعمل خلال عام المجتمع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على توسيع فرص الشراكة مع الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات، لترجمة رؤى القيادة وتحويلها إلى واقع، وصولاً إلى مجتمع حيوي ومزدهر ومتعاون، ومشارك فاعل في صناعة المستقبل.

وأضاف أن "عام المجتمع" الذي يحظى بمتابعة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، يمثل فرصة لأفراد وفئات مجتمع الإمارات مواطنين ومقيمين للمشاركة في مسيرة ازدهار الدولة وتطورها، بما يرسخ روح الفريق والعمل الجماعي الهادف لاستدامة النمو، وترسيخ الهوية الثقافية والاجتماعية المتفردة التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن تركيز عام المجتمع على تحفيز وإطلاق القدرات والإمكانات الكامنة لدى الأفراد والأسر والمؤسسات، وتعزيز الروابط الأسرية، والارتقاء بقيم الانتماء والتعاون، نحو ترسيخ مجتمع مزدهر، يترجم نهج دولة الإمارات منذ بداياتها الأولى على أيدي الآباء المؤسسين، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم مجتمع متقدم مزدهر قادر على إحداث التغيير الإيجابي، وضمان فرص أفضل للأجيال القادمة.