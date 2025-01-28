رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الذي يزور الدولة.

ونقل معالي وزير الشؤون الخارجية إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - تحيات دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار.. كما حمله سموه تحياته إلى دولة ناريندرا مودي وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتقدم.

وتطرق اللقاء إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرهما.. بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر مجلس قصر البحر كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.