اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 20:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:06، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا