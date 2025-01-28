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خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

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  • خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 1/2
  • خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، أندرو جاسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أمازون.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والعمل المشترك وسُبل تعزيز الشراكات في العديد من المجالات الرئيسية، ومن بينها التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والابتكارات التكنولوجية والرقمية المتقدِّمة وحلول الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والسيد مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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