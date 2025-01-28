الامارات | فلكياً.. الجمعة 31 يناير أول شعبان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، عدم رؤية هلال شهر شعبان، غدا الأربعاء 29 يناير الجاري، الموافق التاسع والعشرين من شهر رجب 1446هـ في العديد من دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب ثلاثين يوما، وسيكون يوم الجمعة 31 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.

وذكر عودة أن هناك بعض الدول الإسلامية التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب هو يوم الخميس 30 يناير، ومن هذه الدول: أفغانستان وباكستان وإيران وبنغلادش والمغرب وموريتانيا والكاميرون وألبانيا، ورؤية هلال شهر شعبان في ذلك اليوم ممكنة بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي وجنوب أوروبا وأفريقيا وأمريكا، وعليه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر شعبان يوم الجمعة 31 يناير أيضا.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 30 يناير في بعض المدن العربية والإسلامية، قال عودة إن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و31 دقيقة. في أبوظبي يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 23 ساعة و47 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 61 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و19 دقيقة. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و59 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 65 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 25 ساعة و19 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 72 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 28 ساعة و47 دقيقة. ورؤية الهلال من جميع المناطق السابقة ممكنة بالعين المجردة.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.



