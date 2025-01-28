تعرفوا إلى معنى الرقي والفخامة مع الحذيفة في معرض عروس الخليج

ابوظبي - سيف اليزيد - تدعوكم الحذيفة للمفروشات إلى التعرف على عالم من الفخامة والتصميم الراقي من خلال جناحها المميز في معرض عروس الخليج في أبوظبي. من 27 يناير إلى 2 فبراير 2025، سيكون الجناح رقم C3 وجهتكم المثالية لاكتشاف عالم من التصاميم الفاخرة، الحرفية المتقنة، والجمال الأخاذ الذي تقدمه الحذيفة في كل قطعة.

دعوة لتجربة فاخرة

جناح الحذيفة في المعرض ليس مجرد مكان لعرض المفروشات، بل هو رحلة حسية تنقلكم إلى عالم من الأناقة والتصميم المبدع. تم تقسيم الجناح بعناية فائقة ليحاكي مختلف المساحات داخل المنزل، من غرف المعيشة إلى غرف النوم ومساحات الطعام. كل ركن من أركان الجناح يعكس روعة التصاميم الفاخرة التي تقدمها الحذيفة، ويُظهر كيف يمكن لتلك القطع أن تضفي لمسة مميزة لكل منزل، مما يمنحكم تجربة لا مثيل لها من الفخامة والتفرد.



فخامة المواد واختيارها بعناية

يتميز جناح الحذيفة باختيار المواد الفاخرة التي تعتبر سمة أساسية للعلامة التجارية. من الخشب المصقول إلى الأقمشة الفاخرة، تتناغم كل المواد معاً لتخلق بيئة من الفخامة والراحة. العناية بالتفاصيل والتصميم المبدع في كل قطعة تجعل منها أكثر من مجرد أثاث، بل قطع فنية تُضفي لمسة من الرقي على أي مساحة. سواء كنتم تفضلون التصاميم العصرية الأنيقة أو القطع الكلاسيكية، فالحذيفة تقدم لكم تنوعاً لا مثيل له، يعكس ذوقكم الرفيع ويلبي احتياجات كل مساحة.

استشارات تصميم شخصية من الحذيفة

إذا كنتم تبحثون عن إضافة لمسة من الفخامة لمنزلكم، فإن استوديو تصميم الحذيفة هو المكان المثالي للحصول على استشارات متخصصة. ستتمكنون في معرض عروس الخليج من لقاء فريق من الخبراء الذين سيساعدونكم في تحقيق رؤاكم وتصميم مساحة تعكس أسلوب حياتكم بشكل مثالي. من اختيار الألوان إلى تنسيق المواد والتفاصيل الدقيقة، يقدم لكم استوديو تصميم الحذيفة تجربة تصميم مخصصة بالكامل تناسب ذوقكم الخاص.



لم عليكم زيارة جناح الحذيفة؟

معرض عروس الخليج هو فرصة لاكتشاف أحدث ابتكارات التصاميم الداخلية الفاخرة، ولن تجدوا أفضل من جناح الحذيفة للاستمتاع بتجربة لا تضاهى. من التصاميم الرفيعة، والمواد الفاخرة، إلى الاستشارات الشخصية التي تساعدكم على تحويل منزلكم إلى قطعة من الجمال والتفرد، سيكون هذا الحدث فرصة لا تُفوّت.

انضموا إلينا في الجناح رقم C3 في معرض عروس الخليج واسمحوا للحذيفة أن تساعدكم في تحويل منزلكم إلى تحفة فنية من الفخامة والتصميم الفريد.

تفاصيل الحدث:

- المكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)

- الجناح رقم: C3

- التواريخ: من 27 يناير حتى 2 فبراير 2025

- ساعات العمل:

- يومياً: من الساعة 1:00 مساءً حتى 11:00 مساءً

- يوم الجمعة: من الساعة 3:00 مساءً حتى 11:00 مساءً

للمزيد من التفاصيل: (http://bit.ly/4huijso)

مادة إعلانية