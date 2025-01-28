الامارات | دبي تزرع 600 شجرة يومياً خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن زراعة نحو 216 ألفاً و500 شجرة، خلال العام الماضي، بمعدل يصل إلى نحو 600 شجرة يومياً، وبزيادة 17% مقارنة بالعام 2023.

وقالت إن مشاريع التشجير والبستنة والزراعة التجميلية التي نفذتها أضافت 391.51 هكتاراً (ثلاثة ملايين و915 ألفاً و100 متر مربع) إلى مساحة الرقعة الخضراء المزروعة في الإمارة، بزيادة بلغت 57% على 2023، ما أسهم في تحقيق مستهدفات محور البيئة الحضري ضمن «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033».

كما أعلنت البلدية أن عدد الزهور والنباتات التجميلية المزروعة بلغ 5.3 ملايين شتلة، إضافةً إلى 45 مليون زهرة موسمية جرى استبدالها على ثلاثة مواسم خلال العام الماضي، ووصل عدد مشاريع بلدية دبي للزراعة التجميلية والتي أسهمت في تعزيز ريادة دبي في مجال الاستدامة إلى 165 مشروعاً، استهدفت من خلالها تجميل وتخضير وتشجير المناطق السكنية والحضرية، والطرق الرئيسة والفرعية، وتقاطعات الجسور، فضلاً عن الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، والساحات العائلية، وذلك ضمن «مشروع دبي الخضراء» الذي يهدف إلى زيادة المساحات المزروعة ورفع نصيب الفرد منها، والحفاظ على مظهرها الحضاري المتفرّد وفق خطط مستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، بدر أنوهي: «هدفنا جعل دبي أكثر جودة للحياة لجميع سكانها وزوارها، وهذا الالتزام يشمل تجميل المدينة والارتقاء بجاذبيتها، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والتربة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على التنوّع البيئي والبيولوجي».

وتنوّعت الأشجار التي زرعتها البلدية بين أشجار البيئة المحلية، مثل الغاف والسدر والسمر، وأشجار الزينة الأخرى كالنيم والزيتون والياسمين الهندي، وأشباه النخيل، إضافةً إلى العديد من الأنواع الأخرى التي تتميز بكونها دائمة الخضرة ومنها أشجار واشنطونيا وبسماركيا وبوسيدا وبونسيانا وبونجاميا وأكاسيا فرنسيانا.

وتحرص بلدية دبي من خلال برامجها في مجال الزراعة التجميلية على اتباع أحدث الممارسات الزراعية التقنية الحديثة والمستدامة، وتوظيفها في تهيئة البنية التحتية المتكاملة لعمليات الري التي تعمل وفق نظام عالي الجودة والكفاءة يحقق وفورات كبيرة في كميات المياه المستهلكة، إضافةً إلى اعتمادها الكامل على المياه المُعاد تدويرها لري المشاريع، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد البيئية والطبيعية.

أشجار دبي

. %17 زيادة في عدد الأشجار، و391.5 هكتاراً حجم مساحات التشجير والبستنة بزيادة 57% مقارنة بـ2023.

. 165 مشروعاً زراعياً ضمن المناطق السكنية والحضرية والطرق الرئيسة والفرعية والحدائق العامة.

. 45 مليون زهرة موسمية جرى استبدالها على ثلاثة مواسم خلال العام الماضي.