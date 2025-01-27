تنبيه من شرطة أبوظبي للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - نبهت شرطة أبوظبي⁩، مساء اليوم الاثنين، السائقين إلى ضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب.

وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، دعت الشرطة "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.

من جانبه، ذكر المركز الوطني للأرصاد وجود، على منصة "إكس": "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 23:00 يوم الاثنين 27/01/2025 وحتى الساعة 09:30 يوم الثلاثاء 28/01/2025".