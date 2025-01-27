طحنون بن زايد يشيد بإعلان رئيس الدولة 2025 "عام المجتمع"

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2025 "عام المجتمع".

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "إعلان رئيس الدولة عام 2025 "عام المجتمع" تجسيد لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسية للتنمية المستدامة، وخطوة متقدمة لتعزيز التوازن بين التطور الاقتصادي والتماسك المجتمعي، بما ينعكس إيجابياً على نموذجنا التنموي الرائد. في الإمارات يبقى الإنسان محور الاهتمام وأساس النهضة".