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عبدالله بن زايد: "عام المجتمع" دعوة للجميع لترسيخ القيم

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  • عبدالله بن زايد: "عام المجتمع" دعوة للجميع لترسيخ القيم 1/2
  • عبدالله بن زايد: "عام المجتمع" دعوة للجميع لترسيخ القيم 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 2025 "عام المجتمع" يمثل دعوة للجميع لترسيخ القيم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "عام المجتمع" هو دعوة للجميع لترسيخ القيم واستثمار القدرات وتفعيل الأفكار المبدعة لبناء مجتمع متماسك يتّسم بالتعاون والمسؤولية المشتركة ويعكس الطموح الكبير والنمو المستدام لدولة الإمارات. نشكر القيادة ونؤكد التزامنا بتكثيف مساعينا نحو وطن مزدهر يحتضن الجميع ويرحب بالجميع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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