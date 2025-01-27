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الامارات | منصور بن زايد: الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن زايد: الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة 1/2
  • الامارات | منصور بن زايد: الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إعلان رئيس الدولة 2025 "عام المجتمع".. يجسد رؤية سموه تجاه بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات والمضي إلى المستقبل بخطى واثقة..".

وتابع سموه قائلا: "سيبقى الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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