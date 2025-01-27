الامارات | منصور بن زايد: الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إعلان رئيس الدولة 2025 "عام المجتمع".. يجسد رؤية سموه تجاه بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات والمضي إلى المستقبل بخطى واثقة..".

وتابع سموه قائلا: "سيبقى الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة".