الامارات | 67 مخالفة بحق وسائل بحرية ومطاعم عائمة حررتها شرطة دبي في ديسمبر 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرر مركز شرطة الموانئ مخالفات بحرية بحق 47 وسيلة بحرية وأنشطتها ومطاعم عائمة خلال ديسمبر 2024، بإجمالي مخالفات بلغ 67 مخالفة بحرية، وذلك نتيجة تجاوزها مدة التراخيص، وعدم اتباعها إجراءات السلامة البحرية الآمنة.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، إن المركز نفّذ حملة بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جرى خلالها التدقيق على 118 وسيلة بحرية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوعية مستخدمي الوسائل البحرية، وتعزيز الأمن البحري، والحفاظ على الملاحة البحرية، بما يضمن السلامة العامة والتزام الجميع بالقوانين والأنظمة البحرية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية بشكل فعال، من قبل مستخدمي الوسائل البحرية على مختلف أنواعها.

وأضاف: «تهدف هذه الحملات السنوية إلى توعية مستخدمي الوسائل البحرية في المقام الأول، والتأكد من وعي وإدراك المستخدمين ومالكي المطاعم العائمة للقوانين السارية، حرصاً على سلامتهم وسلامة وسائلهم البحرية، إلى جانب تنظيم عملية استخدام تلك الوسائل في القطاع البحري، ورصد مخالفي القوانين في الوقت ذاته».

وأوضح أن المخالفات البحرية تضمنت إقامة فعاليات من دون تراخيص، واستخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء ترخيصها وعدم تجديده، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الملزِمة لأمان المستخدمين والبيئة البحرية، مشيراً إلى أن المركز سجل أيضاً 26 بلاغاً جنائياً بشأن التجاوزات القانونية لمستخدمي الوسائل البحرية.

وأكد العميد السويدي الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وجاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة، والاستجابة لها في أقل وقت ممكن على مدار 24 ساعة.

من جانبه، شدّد رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الموانئ رئيس فريق الحملة، الرائد سعيد خليفة المزروعي، على ضرورة التزام جميع مالكي ومشغّلي الوسائل البحرية بالقوانين المحلية، وبروتوكولات السلامة المقررة، داعياً في الوقت ذاته كل أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات بحرية.

. 26 بلاغاً جنائياً سجلها المركز بشأن التجاوزات القانونية لمستخدمي الوسائل البحرية.