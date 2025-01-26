أمير الكويت يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد جهاز الإمارات للمحاسبة إلى دولة الكويت، بدعوة من ديوان المحاسبة الكويتي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم، حظي الوفد أيضاً باستقبال من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في لقاء حضره رئيس ديوان المحاسبة الكويتي، عصام سالم الرومي، وكبار المسؤولين بالدولة.

وخلال الزيارة، قدّم ديوان المحاسبة بدولة الكويت عرضاً مرئياً يتناول نشأة الديوان، والجهات الخاضعة لإشرافه، وآليات وإجراءات الرقابة التي يطبقها.

كما شملت الزيارة جولة إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، حيث اطلع الوفد على أبرز اختصاصات الهيئة وأهم إنجازاتها في مجال مكافحة الفساد.