الجامعة العربية والبرلمان العربي يدينان استهداف المستشفى السعودي في الفاشر

ابوظبي - سيف اليزيد - دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف المستشفى السعودي في الفاشر في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان أودى بحياة مدنيين أبرياء.

كما دان أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، الحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم في استهداف ممنهج للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمر الذي يعقد الأوضاع الاقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب باحترام وحماية المرافق العامة، والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء كافة والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

كما دان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي في الفاشؤ، وأكد أن استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وبشكل خاص القانون الدولي.

ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.

وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 15 أبريل 2023م بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.