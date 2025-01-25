«صحة أبوظبي» تكشف عن مشاريع مبتكرة للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تستعد دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لاستعراض رؤيتها الطموحة لقطاع الرعاية الصحية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» 2025.

وتحت شعار «الابتكار، والتعاون والطموح»، تعتزم الدائرة استعراض دور هذه العناصر الحيوية في صناعة مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي وأثرها العالمي الواسع.

ستكشف دائرة الصحة - أبوظبي، خلال مشاركتها في هذا الحدث السنوي، عن مجموعة من المشاريع المبتكرة والمصممة للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها، وترسيخ منهجية للرعاية الصحية الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع. وتنسجم هذه المبادرات مع الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي لتأسيس منظومة ذكية ومستدامة للرعاية الصحية تضع تمتّع المجتمع بالصحة والحياة المديدة على رأس أولوياتها.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أهمية معرض ومؤتمر الصحة العربي ودوره كمنصة حيوية لاستعراض التطورات الاستراتيجية التي حققتها أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز التفاعل مع الشركاء العالميين.

وأضافت: «تعكس مشاريعنا الطموحة التزامنا بإحداث تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية وتحسين حياة أفراد المجتمع، بدءاً بعلوم الجينوم والبرامج الوقائية الاستباقية، وصولاً إلى أنظمة الاستجابة للحالات الطارئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبينما تمضي أبوظبي بخطى ثابتة نحو إعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية، يبقى تركيزنا مُنصباً على إرساء منظومة ذكية واستباقية تضع عافية أفراد المجتمع على رأس قائمة أولوياتها، ما يجعلنا حريصين على مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية، وإرساء معيار عالمي جديد، مستندين في ذلك إلى الابتكار والتعاون العالمي الوثيق والتقنيات المتطورة».

وستكشف دائرة الصحة - أبوظبي، خلال مشاركتها، عن مجموعة من المشاريع النوعية بما في ذلك تطبيقات الجينوم ومبادرات الطب الشخصي التي تستفيد من البيانات الجينية لتطوير خيارات علاجية فعالة وخطط الرعاية الوقائية. وسيتعرف الزوار على مراكز التميز التي توفر رعاية صحية استثنائية ودقيقة في مجالات طبية عدة. وستسلط الدائرة الضوء أيضاً على تطبيق «صحتنا» ودوره كأداة ثورية تيسّر سبل وصول المرضى إلى مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، وتمكنهم من إدارة رحلتهم في القطاع الصحي بكفاءة.

وتؤكد شتى هذه المبادرات على رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ دعائم منظومة صحية ذكية ومرنة تتمحور حول المرضى.

وستستضيف الدائرة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» 2025، سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة التي تجمع نخبة من القادة والمبتكرين في قطاع الرعاية الصحية، حيث ستتناول هذه الحوارات أكثر الموضوعات إلحاحاً التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية، بما يشمل استكشاف إمكانات علم الجينوم والطب الشخصي في تطوير العلاج والوقاية، والتحول من الرعاية القائمة على الاستجابة للمرض إلى منهجيات تستبق حدوثه وتضع العافية أولاً. وإضافة لذلك، ستخوض الجلسات في دور البحوث الانتقالية في دفع عجلة الابتكار بقطاع الرعاية الصحية وأثر الذكاء الاصطناعي في نظم الرعاية.

وتدعو دائرة الصحة - أبوظبي الضيوف لزيارة منصتها خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدءاً من يوم الاثنين إلى الخميس الموافق 27 - 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن جناح «صحة الإمارات» في القاعة 5 المنصة B10، للاطلاع على أحدث التطورات التي تصوغ مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي.