الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يناير 2025

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بغرامة 10 آلاف درهم بحق آسيوي أدين بحيازة مؤثر عقلي وتعاطيه.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن تحريات الشرطة أثبتت تورط المتهم في حيازة وتعاطي المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبناء على ذلك ضبط وتم تفتيش مسكنه، وعثر فيه على صندوق يحتوي على مادة ميثافيتامين، أقر بحيازتها بقصد التعاطي، وثبت من خلال فحص عينة منه أنه تحت تأثير التعاطي.