الامارات | «الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب الأسبوع المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب خلال الأسبوع المقبل على مناطق مختلفة من الدولة، مع احتمال سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية. أما الرياح فتكون شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً.

وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتستمر حالة الجو المستقرة إلى الأحد وصباح الإثنين، على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، ويمسي الجو رطباً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم الإثنين المقبل، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وفرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.