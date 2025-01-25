اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | 2000 درهم غرامة لمتسبب في حادث   

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

  • الامارات | 2000 درهم غرامة لمتسبب في حادث    1/2
  • الامارات | 2000 درهم غرامة لمتسبب في حادث    2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 درهم غرامة لمتسبب في حادث    والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً يبلغ 19 عاماً بغرامة 2000 درهم بعد إدانته بالمساس بسلامة الغير نتيجة تسببه في حادث مروري، وإتلاف مال مملوك لآخرين.

وأفادت النيابة العامة في دبي بأن المتهم قاد مركبة دون أن يأخذ بظروف الحال أو الحيطة والحذر اللازمة، ونتيجة القيادة بإهمال ودون انتباه انحرف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تدهور المركبة، وتسبب الحادث في إيذاء شخص من جنسية خليجية كان برفقته.

وأشارت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة الواقعة وسلامة إسنادها إلى المتهم وثبوتها في حقه، لافتة إلى أنها تطمئن إلى ارتكابه خطأ أثناء قيادة المركبة، وفق معاينات ثابتة بتقرير الحادث، والتقرير الطبي للمجني عليه، فضلاً عن اعتراف المتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements