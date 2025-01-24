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242 عمود إنارة في منطقة سمنان بالشارقة

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242 عمود إنارة في منطقة سمنان بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة ( الاتحاد)
نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة منطقة سمنان، وفق أفضل المواصفات، حيث تم تركيب 242 عموداً ومصباح الإنارة الموفرة التي تعمل بنظام LED وتم تمديد كابلات بطول 23.696 كم، وتركيب 7 لوحات لتوزيع الإنارة وتشغيلها، وفقاً لنظام ومواعيد محددة.
وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات الإنارة في جميع المناطق، وفق خطة محددة، مشيراً إلى أن مشروع إنارة منطقة سمنان تم تنفيذه، خلال شهر، وساهم في تحقيق الأمن والسلامة لمرتادي الطرق، وإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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