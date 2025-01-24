عبدالله بن زايد: التعليم أساس التقدم و استثمارنا الأمثل هو في مستقبل أبنائنا الطلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التعليم أساس التقدم والاستثمار الأمثل هو في مستقبل أبنائنا الطلبة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التعليم أساس التقدم و استثمارنا الأمثل هو في مستقبل أبنائنا الطلبة في اليوم الدولي للتعليم نحتفي ببناء جيل متسلح بمهارات المستقبل ونؤكد واجبنا إزاء مجتمعنا بمواصلة مسيرة التنمية واتخاذ نهج تعليمي مستدام ومسؤول يعكس قيمنا ويتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم احتياجاتنا وطموحاتنا».