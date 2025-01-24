الامارات | حديقة عائلية بدون أسوار في «العوير- 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت بلدية دبي حديقة عائلية بدون أسوار في منطقة العوير الثانية، بمساحة 10 آلاف و500 متر مربع، مصممة وفق أرقى معايير التصميم الإبداعية، التي تجمع ما بين المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية والخدمية، وذلك ضمن مشاريعها الاستراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية والحدائق العامة والساحات العائلية، بما يلبي احتياجات سكان إمارة دبي، ويعزز من جَودة حياتهم ورفاهيتهم.

واستوحت البلدية فكرة تصميم الحديقة من الطبيعة والبيئة الريفية للمنطقة نفسها، التي تعكس الطابع الجغرافي والطبيعي للإمارة، والتي عززتها جمالياً زراعة أنواع من أشجار البيئة المحلية، منها أشجار الغاف، والشريش، إضافة إلى البلوميريا (الياسمين الهندي)، والفايكس، وألبيزيا، كما تضم مرافق خدمية وترفيهية تشكل متنفساً للعائلات في الأحياء السكنية، منها: منطقة ألعاب للأطفال، ومضامير للجري وممارسة الرياضة، وأجهزة اللياقة البدنية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، بدر أنوهي: «مشروع تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والساحات العائلية، من المشاريع الرئيسة والمتواصلة التي تنفذها البلدية لتوفير مرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى، تضمن أعلى درجات جَودة الحياة والرفاهية لسكان الإمارة، كما نهدف من خلالها إلى جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة، عبر تطوير المشهد الجمالي والحضاري للإمارة، وخلق مجتمعات تتمتع بأفضل مقومات الحياة والرفاه الاجتماعي، وتتبنى الرياضة أسلوباً للحياة، إضافة إلى تعميق علاقات التواصل الاجتماعي بين الأسر وأفراد المجتمع في الأحياء السكنية، فضلاً عن توفير فرص استثمارية جديدة للمواطنين وأهالي المنطقة، تتيح لهم عرض منتجات مشاريعهم المنزلية».