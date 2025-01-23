الامارات | رئيس الدولة يعزي أردوغان هاتفياً بضحايا حريق فندق «بولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية الصديقة، رجب طيب أردوغان، عبّر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحريق الذي شبّ بفندق في مدينة بولو، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا والشعب التركي الصديق في مصابهم.

من جانبه، شكر الرئيس، رجب طيب أردوغان، صاحب السمو رئيس الدولة، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب التركي، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما.

وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في ضحايا حريق منتجع بمدينة بولو شمالي تركيا، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تعزية مماثلتين إلى الرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.