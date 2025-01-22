الامارات | 114 فريقاً من 48 دولة تخوض منافسات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، تفاصيل النسخة السادسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، والتي ستنطلق فعاليتها في الأول من فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي، موضحةً أن التحدي هذا العام هو الأكبر من حيث عدد الفرق المُشاركة منذ العام 2019، والتي وصلت إلى 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، بينها ثماني دول تُشارك للمرة الأولى، وخمسة فرق نسائية، إضافة إلى ستة فرق تشارك لأول مرة على مستوى الكليات والأكاديميات الشرطية.

وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجاهزية التامة لبدء الفعاليات على المستويين التنظيمي والميداني مع بدء توافد الفرق المُشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار أمريكي، فيما ستشهد فعاليات التحدي بثاً يومياً مُباشراً لكل أحداثه عبر قناتي تلفزيون دبي الرياضي، وقناة الإمارات، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي، إلى جانب وجود بثوث ونقل إخباري عبر البعثات الإعلامية المرافقة للفرق المُشاركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء عبدالله علي الغيثي، ورئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية العميد عبيد مبارك الكتبي، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ العميد مصبح سعيد الكتبي، ونائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، ورئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية الرائد جمال الزعابي، وعدد من الحضور.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» يشهد نجاحاً وتطوراً مُستمراً وارتفاعاً في عدد الفرق على المستوى العالم، وذلك منذ توجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتحويل التحدي من محلي إلى عالمي في العام 2018، وفي ظل المتابعة المُستمرة من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، والتوجيهات بأن يكون الحدث العالمي على أعلى المستويات، ويواكب سمعة إمارة دبي في تنظيم أفضل والفعاليات والأحداث والبطولات الدولية.

وأوضح أن هذا العام شهد تسجيل العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض التحدي حيث كان قد سجل في نسخته الخامسة العام الماضي 73 فريقاً، في حين سجل في النسخة الرابعة من العام 2023، 55 فريقاً، وفي نسخته الثالثة من العام 2022، 34 فريقاً، وفي النسخة الثانية في العام 2020، 46 فريقاً، في حين بلغ عدد الفرق في النسخة الأولى التي تزامنت مع انطلاق التحدي عالمياً في عام 2019، 61 فريقاً.

وبيّن اللواء الغيثي أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، أصبح يُعدُّ الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وأن الزيادة المستمرة في أعداد المشاركات من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا إضافة إلى الأمريكيتين، عاماً بعد عام، تُجسد المكانة العالمية التي وصل إليها التحدي.

وأكد أن الفعالية مفتوحة أمام الجمهور الراغب في مشاهدة الفرق التكتيكية على مدار الأيام الخمسة للتحدي وتشجيع الدول التي ينتمون إليها.

وأوضح العميد عبيد مبارك الكتبي، أن اللجنة المنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية عملت هذا العام على تسخير كل الإمكانيات لظهور التحدي بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وإمارة دبي وتميُّزها في تنظيم واستضافة أكبر المناسبات والفعاليات العالمية خاصة في المجال الشرطي والرياضي، مُشيراً إلى أن اللجنة جاهزة وبدأت في استقبال الفرق من مختلف دول العالم للبدء في التدريبات الاستباقية والاستعدادات للتحدي.

5 تحديات

وبين أن الفرق الدولية المُشاركة في التحدي ستخوض خمس تحديات هي «تحدي العمليات التكتيكية»، و«تحدي الهجوم»، و«مسابقة إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج العالي»، و«اجتياز الموانع»، مشيراً إلى أن كل مسابقة تحتاج من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي حيث سيتم تتويج الفرق الثلاثة الفائزة في المركز الأولى يومياً، وفي اليوم الختامي سيتم تتويج الفرق الفائزة بالمجموع العام في حصد النقاط.

وأشار إلى أن التحدي يهدف إلى تعزيز زيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة.

جاهزية التحكيم

بدوره، أوضح الرائد جمال الزعابي، أن هناك 33 حكماً مُتخصصاً جاهزاً للتحكيم في فعاليات التحدي وهم من أصحاب الخبرة في مجالات التدخل السريع والعمليات الشرطية الخاصة، مشيراً إلى أنهم خضعوا لدورات تدريبية تخصصية في هذا النوع من البطولات، وشاركوا سابقاً بالتحكيم في ثماني بطولات محلية وخمس دولية بنفس نظام التحدي.