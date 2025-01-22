حمدان بن محمد يلتقي رئيس المجلس الإشرافي لشركة «لايكا» العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم «الأربعاء» الدكتور أندرياس كوفمان، رئيس المجلس الإشرافي على شركة «لايكا كاميرا آيه جي» (Leica Camera AG) الرائدة في مجال تصنيع عدسات وكاميرات التصوير.

استمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح من الدكتور كوفمان حول العلاقة التاريخية التي ربطت الشركة العريقة بدبي، حيث ساهم مصورو الشركة باستخدام كاميراتها في توثيق مشاهد مهمة من الحياة اليومية في دبي قبل عقود.

وهنّأه سموه على مرور 100 عام على بدء الشركة أعمالها في مجال إنتاج كاميرات التصوير، منذ أن عرضت «لايكا كاميرا» باكورة إنتاجها من الكاميرات الفوتوغرافية في مدينة لايبزيغ الألمانية للمرة الأولى في عام 1925.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باختيار شركة «لايكا» العالمية، دبي لتنظيم الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة، مؤكداً سموه حرص دبي على أن تكون دائماً المدينة الحاضنة للإبداع بصورة وأنماطه كافة والمشجّعة للمبدعين على تنوع ما يقدمون من منتجات وإبداعات تسهم في الارتقاء بحياة الإنسان وخدمته وتحقيق تقدمه ورفاهه.

من جانبه، أعرب الدكتور أندرياس كوفمان عن بالغ تقديره لدبي وما تقدمه للعالم من نموذج مُلهِم في مضمار التنمية المستدامة القائمة على الابتكار إلى جانب كونها مركزاً رائداً للتطوير والتكنولوجيا.وأشار إلى أن اختيار الشركة لدبي لاستضافة الاحتفالية الخاصة بمرور 100 عام على تأسيسها جاء انطلاقاً من تقديرها لهذه المكانة الفريدة، مؤكداً اعتزاز شركته بكونها من أوائل المساهمين بعدساتها في توثيق ملامح من تراث دبي، وجوانب من حياة مجتمعها في حقبة مهمة من تاريخها الحديث.