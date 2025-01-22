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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:47 والجزر الأول عند الساعة 14:18، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 11:07.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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