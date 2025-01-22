الامارات | "التربية": تخفيض محتوى "الرياضيات والفيزياء" لطلبة التاسع إلى الثاني عشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تحديث الخطة التعليمية لمادتي الرياضيات والفيزياء للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المسار العام، للفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الأكاديمي 2024-2025، إذ تركز على تخفيض المحتوي التعليم في كلا المادتين.

وقالت الوزارة إن الخطة التعليمية المحدثة تركز على تنظيم عملية التعليم والتعلم بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة، داعية المدارس الحكومية كافة، لتطبيق الخطة المحدثة لمادتي الرياضيات والفيزياء، حيث تستهدف الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المسار العام في مادة الرياضيات، أما والصفوف من العاشر إلى الثاني عشر في مادة الفيزياء.

وأفادت الوزارة بأنه تم نشر الخطة المحدثة عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، لتكون في متناول جميع المعنين، حيث يمكن للمعلمين الوصول إليها بشكل ميسر، مشددة على إدارات المدارس والمختصين بأهمية الاطلاع على هذه الخطة وتطبيقها بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة، مؤكدة أنه سيتم متابعة التطبيق الفعلي للخطة التعليمية المحدثة، والتأكد من استجابة المدارس لها بالشكل الأمثل.

وفي سياق متصل، تعكف وزارة التربية والتعليم على رفع كفاءة المدارس الحكومية وتحقيق جودة العمليات المدرسية والارتقاء بمختلف مساراتها بما يصب في مصلحة الطالب ويحقق جودة المخرجات، إذ عممت على مدارس قطاع العمليات المدرسية لدبي والمناطق الشمالية، استبيانان يحملان 50 سؤالاً لأولياء الأمور وطلبة الحلقات الثانية والثالثة، وذلك في إطار تعزيز شراكتهم الفعالة في صناع القرار التربوي، والارتقاء بجودة العمليات التشغيلية في المدارس.

وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتماماً كبيراً لجميع مقترحات الميدان التربوي لاسيما التي تأتي من الطلبة واولياء الأمور، معتبره أن تلك الآراء جزءاً أصيلاً من اتجاهات الارتقاء بجودة التعليم ورفع كفاءة المدارس.

وأكدت الوزارة أن الاستبيانات ستكون متاحة للمشاركة عبر منصة LMS ، إذ تم تصميمها بحيث لا يستغرق إتمامها أكثر من 10 دقائق، وحرصت على أن تكون الأسئلة شاملة وتغطي كافة جوانب العملية التعليمية.

وتركز الوزارة عبر تلك الاستبيانات إلى جمع بيانات دقيقة وواقعية تمكنها من اتخاذ القرارات الممنهجة، التي تساهم في جودة بيئة التعليم، عبر تحليل نتائجها، ما يمكنها من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، وتفعيل الحلول والمعالجات المناسبة.

وأكدت الوزارة أنها ستظل على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الآراء التي سيتم استخلاصها من هذه الاستبيانات، بهدف تعزيز دور أولياء الأمور والطلبة في تقديم تعليم متميز يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، داعية الجميع إلى المشاركة الفعالة في هذه الاستبيانات.