الامارات | عبدالرحمن العور: توفير فرصة التعليم العالي لكل طالب وطالبة مواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، ان نحو 75% إلى 85% من الطلبة الذكور ء الذين أنهوا برنامج الخدمة الوطنية التحقوا بالتعليم العالي، مشيراً إلى التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة سترتفع بنحو 13% بعد إزالة بعض العوائق السابقة وإقرار السياسات التعليمية الجديدة وتعديل نظام القبول الجامعي.

وتفصيلاً، أكد العور، خلال رده على سؤال موجه من العضو حشيمة ياسر العفاري حول " التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة"، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن الوزارة قامت بإحداث تغيير إيجابي مستدام عبر تعديل سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي وإعادة تصميم رحلة الطالب لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية.

وقال: "تم فتح التسجيل في نظام القبول الموحد للطلبة المواطنين من الصف الحادي عشر وإتاحة التسجيل طوال العام، لتعزيز دور المؤسسات التعليمية والمدارس في دعم الطالب في اتخاذ مساره التعليمي والمهني"، مشدداً على أن الوزارة تمنح كل مواطن ومواطنة فرصة للتعليم الجامعي حسب المسارات التعليمية المتاحة وتوقعات سوق العمل".

وأشار إلى عمل وزارة التعليم العالي على خلق مبادرات وسياسات وآليات عمل تدعم التوعية بالمسارات العلمية والمهنية في سوق العمل، وإتمام التكامل بين المؤسسات التعليمية مع سوق العمل وتفعيل هذه المنظومة في الميدان وتفعيل دور المدارس ودعكها على توفير هذه المعلومات بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.