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حاكم الشارقة يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً متعثراً

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حاكم الشارقة يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً متعثراً

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 15 مليون درهم، لحل إشكاليات البناء في 70 منزلاً حكومياً متعثراً لدى مواطنين في الإمارة، وذلك في إطار دعم سموه لحل قضايا الإسكان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أعلن عن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، هذا المبلغ، المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.
وكشف رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، عن حل مشكلات أكثر من 30 حالة، وأن العمل جارٍ على استكمال باقي الحالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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