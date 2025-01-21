اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي سراج الدين حقاني وزير الداخلية في أفغانستان.
وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - إلى المستجدات على الساحة الأفغانية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات التنموية إضافة إلى سبل دعم الإعمار والاستقرار في أفغانستان وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الأفغاني.
من جانبه أشاد وزير الداخلية الأفغاني بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وأفغانستان والدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا