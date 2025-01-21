الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء مملكة هولندا، ديك أيشخوف، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وإمكانات تعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز التقدم والازدهار في البلدين.

كما استعرض سموّه ورئيس وزراء هولندا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ورحبا في هذا السياق بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدَين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم، الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، لمصلحة شعوبها كافة.

. الجانبان أكدا أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودفع مسار السلام الشامل والدائم على أساس «حل الدولتين».