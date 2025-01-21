الامارات | 5 مزايا توفّرها مكاتب استقدام العمالة المساعِدة المُعتمَدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة منها، يتيح الاستفادة من مزايا حصرية عدة، ويحفظ حقوق المتعامل، لافتة إلى أنها تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة منها، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط القانونية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك خمس مزايا حصرية توفّرها مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة، تتمثّل في توفير عمالة مساعدة مُدرّبة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عمّا توفّره من شفافية في الإعلان عن كُلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية حددت سبعة التزامات على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة، إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، ومن بين الالتزامات أيضاً تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل، الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك.

وأوضحت أن المكتب يقدّم أيضاً ما يفيد تعامله مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المُستقدم منها العامل المساعد، إضافة إلى تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد، وعدم تحمّل العامل المساعد تلك المبالغ.

وأكدت الوزارة أنه يُشترط حصول العامل المساعد على شهادة علمية أو شهادة صادرة عن جهة رسمية في المهن التي تتطلب وجود اختصاص، مثل مهنة التمريض وقيادة السيارات.

وأفادت الوزارة بأن هناك ثلاثة اشتراطات للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، وهي أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.

وأظهرت أحدث إحصاءات الوزارة أن عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة بلغ 122 مكتباً، موزعة على مختلف إمارات الدولة، هي: 22 مكتباً في أبوظبي، ومكتب واحد في الظفرة، و16 مكتباً في العين، و40 مكتباً في دبي، وخمسة مكاتب في مدينة الشارقة، ومكتب واحد في كلباء، ومثله في خورفكان، و18 مكتباً في عجمان، و12 مكتباً في رأس الخيمة، وأربعة مكاتب في الفجيرة، ومكتب واحد في دبا الفجيرة، ومكتب واحد في مسافي.

«التوطين»:

. مكاتب الاستقدام تلتزم بـ 7 إجراءات، منها الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وتمكينه من الاطلاع على عرض العمل.