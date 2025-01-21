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سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان

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سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون المشتركة على مختلف الصعد. 
من جانبه، عبر كين أوكانيوا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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