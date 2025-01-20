رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهولندي يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي ديك أيشخوف، رئيس وزراء مملكة هولندا، اليوم خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز التقدم والازدهار في البلدين.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء هولندا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ورحبا في هذا السياق بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» لمصلحة شعوبها كافة.