الامارات | دبي تستضيف معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته السابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكل أصحاب الهمم ما بين 10-15% من أي مجتمع ويصل عددهم إلى 1.3 مليار نسمة في الوقت الراهن ليرتفع إلى 2 مليار نسمة في العام 2050 حسب إحصاءات وتوقعات منظمة الصحة العالمية نتيجة العديد من العوامل منها التقدم في العمر والأمراض والحروب والأمية وغيرها من العوامل.

وحسب النسب السابقة يعيش في الشرق الأوسط أكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم يتطلعون إلى الحصول على أفضل التقنيات والتعرف على المبادرات التأهيلية الخلاقة التي تعينهم على تحسين أساليب حياتهم والعيش باستقلالية أكبر.

وضمن هذا الإطار تنبع أهمية معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تستضيفه دبي سنويا للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالحياة الكريمة، وتحقيق رؤية الإمارات ودعم توجهاته لخدمة هذه الشريحة.

وتسعى الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية المعنية والجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لهذه الفئات العزيزة من مجتمع الإمارات وزوارها من مختلف دول العالم.

وتقام الدورة السابعة من المعرض في أكتوبر المقبل على مساحة 12 ألف متر مربع بمركز دبي التجاري العالمي "القاعات 6-7-8" ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة للمعرض نحو 270 عارضا دوليا وعلامة تجارية ومركزاً لتأهيل أصحاب الهمم من 50 دولة وأن يزوره أكثر من 15 ألف زائر من أكثر من 70 دولة حول العالم.

بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية المحلية والدولية التي تستفيد من تقنيات المعرض لتطوير نوعية خدماتها للمتعاملين معها من هذه الشريحة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض " انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة، والتي تهدف إلى جعل دبي والإمارات الدولة الأكثر صداقة وتمكيناً لأصحاب الهمم، يسعدني الإعلان عن استضافة دبي الدورة السابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في الفترة ما بين 6-8 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي".

وأضاف سموه أن المعرض حقق في دورته السادسة إنجازاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من أكثر من 50 بلداً حول العالم وزاره أكثر من 15 ألف زائر من 70 بلداً، كان منهم ممثلون عن السلك الدبلوماسي العاملين في الإمارات وممثلون عن وزارات وهيئات ودوائر حكومية من دول متعددة منها الإمارات والسعودية ومصر والعراق والأردن سلطنة عمان والهند وغيرها من الدول، حيث التقوا تحت سقف واحد لتبادل الرؤى والأفكار وبناء العلاقات المشتركة والتعرف على أرقى التقنيات، من أجل خدمة مئات الملايين من أصحاب الهمم في بلادهم.

وقال سموه " إن المعرض ركز في دورته الماضية أيضا، على قضايا مهمة جداً مثل طيف التوحد خاصة في ظل الزيادة الملحوظة بأعداد الأطفال المتوحدين سنوياً، مما يجعلها تحدياً حقيقياً لأي مجتمع، وأهمية الدمج في قطاع التعليم وضرورة تعزيز التسهيلات والخدمات التي تساهم في تيسير السفر والسياحة بالنسبة لملايين الأشخاص من هذه الفئة، على المستويين المحلي والعالمي، وتوفير التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في مجال إعادة التأهيل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الابتكار في مجال التقنيات التي تساهم في تحسين جودة حياة اكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم يعيشون في الشرق الأوسط.

وأضاف أن دبي من خلال احتضانها لهذا المعرض الفريد من نوعه في المنطقة، استطاعت تأكيد حضورها كمركز عالمي للتقنيات المساعدة وخدمات إعادة التأهيل، وأيضاً تأكيد حضورها كمدينة تعنى بالإنسان ولا تترك أحداً وراءها.

ويعد المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، أضخم منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على توفير هذه التقنيات والمبادرات التأهيلية للهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.

وتلعب التقنيات المتقدمة التي يصل عددها الى أكثر من 4500 تقنية عالمية، تخدم الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دورا حاسما في تمكين ذوي الإعاقة الذين يشكلون ما بين 10-15% من سكان كل دولة.

ويقول خبراء دوليون متخصصون بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة، إن أكثر من ملياري شخص سيكونون بحاجة إلى منتج مساعد واحد على الأقل بحلول العام 2030، في الوقت الذي يحتاج فيه العديد من كبار السن إلى اثنين أو أكثر.