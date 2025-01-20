الامارات | «الفارس الشهم 3» تدشّن المرحلة الأكبر لإغاثة الأشقاء في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، المرحلة الأكبر من عملية «الفارس الشهم 3» لتقديم المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم أشكال المساعدات كافة إلى سكان قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان هدنة إنسانية، ما يوفر فرصة لتعزيز الجهود الإغاثية، وتخفيف معاناة المتضررين.

‏وسيرت العملية، أمس، قافلة إغاثية تتكون من 20 شاحنة محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية الضرورية، التي تشمل المواد الغذائية، وكسوة الشتاء، والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وتهدف هذه القافلة إلى توفير الدعم الفوري للأسر المتضررة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع.

‏وأكد رئيس البعثة الإغاثية الإماراتية، حمد النيادي، أن «الفارس الشهم 3» تمثل التزاماً مستمراً بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي الأكبر من نوعها ضمن سلسلة الجهود الإنسانية التي قُدِّمَت منذ انطلاق العملية.

وأوضح أن التنسيق يتم بشكل كامل مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

‏وبذلك يصل عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، إلى 156 قافلة، وبلغت المساعدات الإماراتية الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية نفسها، حتى اليوم، التي دخلت عن طريق البر، نحو 29 ألفاً و784 طناً، أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

‏وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس، ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار المسؤولية الإنسانية والأخوية التي تعكس عمق الروابط بين الشعوب، مع تأكيد أهمية استمرار الدعم لتحقيق أثر إيجابي مستدام على حياة المتضررين في غزة.

‏ولاتزال عملية «الفارس الشهم 3» مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من 441 يوماً، عبر أكثر من 500 رحلة جوية، وخمس سفن نقل استراتيجي، وأكثر من 2500 شاحنة من مصر إلى داخل غزة.

‏يذكر أن عملية «الفارس الشهم 3» هي عملية إنسانية قدمت دولة الإمارات من خلالها العديد من المساعدات الإنسانية، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم بمدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مجهزَين بمختلف الأقسام التخصصية لعلاج الحالات الطارئة وإجراء العمليات، إضافة إلى مبادرة نقل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، علاوة على مبادرات مشاريع المياه، وأبرزها إنشاء محطات تحلية في رفح المصرية بقدرة إنتاجية بلغت مليونَي غالون يومياً، إضافة إلى مبادرة «طيور الخير»، وهي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية للمناطق التي يصعب الوصول إليها براً، وأبرزها مناطق شمال القطاع، والعديد من المبادرات الأخرى.