تتويج الفائزين بأشواط الإيذاع في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (وام)

توج مهرجان الظفرة الختامي مساء أمس الفائزين في مزاينة الإبل التي جرت منافساتها في 8 أشواط لسن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم، وذلك بمنصة المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويختتم في 30 يناير الجاري.

حضر إعلان نتائج المنافسات عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وضيف شرف المهرجان محمد قران النوبي العامري، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

ودخلت صباح أمس الإبل المشاركة في أشواط الإيذاع للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح بأشواط شرايا أبناء القبائل محليات ومجاهيم، وبينونة المفتوح (رمز) لفئتي المحليات والمجاهيم، والمهجنات الأصايل استعداداً لعرضها على لجان الفرز، والتشبيه والتسنين، والطبية، والتحكيم، وسيتم إعلان نتائجها عصر اليوم.

وتتواصل مسابقة المحالب التي تقام ضمن فعاليات المهرجان وتستمر حتى 29 يناير الجاري في شارع المليون، حيث تواصلت منافسات فئة المحليات التلاد والشرايا (عرابي وخواوير)، ويشهد يوم 21 يناير التصفيات النهائية لفئة المحليات وإعلان الفائزين بأعلى الأوزان ضمن عشرة مراكز في كل فئة، فيما تبدأ منافسات مسابقة المحالب للمجاهيم الشرايا والشوط المفتوح يوم 22 يناير وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.