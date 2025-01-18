الامارات | 762 مظلة بمحطات الحافلات العامة في دبي نهاية العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل حالياً على عدد من المشاريع المستقبلية الخاصة بقطاع النقل الجماعي، لاسيما الحافلات العامة، ضمن خطة تطوير القطاع المستمرة للارتقاء بالخدمات التي تنعكس في النهاية على المستخدمين، بما يضمن تحقيق راحتهم وإسعادهم.

وقال مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري، إن الهيئة تعمل حالياً على مشروع لتنفيذ مظلات بمحطات الحافلات العامة لتوفير راحة المتعاملين، وتجنيبهم حرارة الشمس، وكذلك توفير بيئة مناسبة وأكثر راحة لهم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 153 مظلة بنهاية 2024، ضمن مشروع رئيس لتنفيذ 762 مظلة بنهاية العام الجاري، موزعة على مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، وذلك بكلفة تبلغ 77 مليون درهم.

وأضاف شاكري لـ«الإمارات اليوم»، أن تركيب المظلات الجديدة يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات.

وأشار إلى أنه جرى تصنيف مظلات الحافلات إلى أربعة مستويات، وفقاً لأعداد المستخدمين، وهي: موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل من 100 راكب يومياً.

وأوضح أن الهيئة راعت في اختيار مواقع المظلات الجديدة، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية.

وذكر أن أعمال التنفيذ بدأت بالفعل في المواقع التي تتوافر فيها بنية تحتية، لتسريع وتيرة العمل، وتنفيذ أكبر عدد من المظلات لخدمة مستخدمي الحافلات، في حين يجري العمل حالياً على توفير البنية التحتية والمساحات الضرورية، وتحديداً في المواقع الخاصة بالمظلات المكيفة للركاب، إضافة إلى توفير أماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، وتوفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات وجدولها الزمني، وزمن التقاطر، وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهم مستخدمي الحافلات.

وأكد شاكري، أن المظلات الجاري تنفيذها تخدم عدداً كبيراً من خطوط الحافلات، يصل في بعضها إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، ويقدّر عدد مستخدمي المظلات الجديدة عند اكتمال المشروع بأكثر من 182 مليون راكب سنوياً.

ووفقاً للمشروع، جاء تصميم المظلات الجديدة مطابقاً لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، فيما تتميز المظلات بتصميمها العصري والجمالي، وتقدّم العديد من الخدمات لتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.