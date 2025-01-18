الامارات | خالد بن محمد: 17 يناير ذكرى يؤكد فيها الإماراتيون أن الوطن حصنهم الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن السابع عشر من يناير، أصبح ذكرى يؤكد من خلالها أبناء الإمارات أن وطنهم هو حصنهم الأول، وأن كرامته وسلامته فوق كل اعتبار.

وقال سموّه في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»: «إننا نستحضر في هذه الذكرى قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية التي تجسدت في قوة عزيمتنا وصلابة وحدتنا، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التنمية الوطنية وترسيخ دور الإمارات الريادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي».