الامارات | ودّعه رئيس الدولة.. الرئيس المصري يغادر البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، البلاد أمس، في ختام زيارة عمل قام بها إلى الدولة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في وداعه كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك المزروعي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.