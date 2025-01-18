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الامارات | مكتوم بن محمد: 17 يناير سيظل يوماً ملهماً للأجيال القادمة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مكتوم بن محمد: 17 يناير سيظل يوماً ملهماً للأجيال القادمة 1/2
  • الامارات | مكتوم بن محمد: 17 يناير سيظل يوماً ملهماً للأجيال القادمة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «سيبقى السابع عشر من يناير من كلّ عام وقفةً لشعب الإمارات وقيادتها، نستذكر فيها مشاعر الوحدة والولاء والنخوة التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن».

وأضاف سموّه في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»: «سيظل هذا اليوم ملهماً للأجيال القادمة، ومرسّخاً لقيم الولاء والعطاء والتضحية في القلوب، لتبقى الإمارات شامخةً بالعز والمجد، وتنعم بالأمان والاستقرار».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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