الامارات | طقس غائم وأمطار متوقعة اليوم وغداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم وغد، من المتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، مشيراً إلى أن الدولة تشهد امتداد منخفض سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وأشار المركز إلى أن طقس اليوم السبت رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار وسرعتها بين 15 و30 وقد تصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً في بحر عُمان.

ولفت إلى استمرار طقس الأحد رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية واحتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب صباحاً ويصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الإثنين رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما سيكون طقس الثلاثاء رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها بين 15 و30 وقد تصل إلى 50 كم/ساعة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان.