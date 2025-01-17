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الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 1/2
  • الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي اليوم الجمعة في مجلس أم سقيم بدبي بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وبارك سموّه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة ومستقرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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