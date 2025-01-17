الامارات | محمد بن راشد بن محمد بن راشد يحضر أفراح الكندي والمهيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري في مجلس أم سقيم بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مستقرةً تسودها الموّدة والسعادة.