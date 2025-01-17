اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي في مجلس أم سقيم بدبي بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وبارك سموّه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements