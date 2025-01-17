الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي في مجلس أم سقيم بدبي بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وبارك سموّه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين.