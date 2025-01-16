الامارات | استقبله رئيس الدولة.. الرئيس المصري يصل البلاد في زيارة عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي اليوم أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من المسؤولين.