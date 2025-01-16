محمد بن راشد يكرّم اليوم الفائزين بـ «نوابغ العرب 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب 2024"، على منصة "متحف المستقبل" في دبي.

بدأت فعاليات جائزة نوابغ العرب في متحف المستقبل، حيث سيتسلّم الفائزون جوائزهم من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشهد احتفالية تكريم الفائزين بالمبادرة، الأكبر من نوعها عربياً، نخبة من العلماء والأكاديميين والمفكرين والباحثين والوزراء والسفراء والدبلوماسيين والمسؤولين، إلى جانب ذوي الفائزين المكرّمين وزملائهم، بحضور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي العربية والإقليمية.

وسيتم خلال الحدث تكريم الفائزين الستة بجائزة "نوابغ العرب 2024"؛ وهم البروفيسور أسامة الخطيب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والفنان ضياء العزاوي عن فئة الأدب والفنون، والبروفيسور عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة ياسمين بلقايد عن فئة الطب، والمهندس سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور ياسين آيت سحالية عن فئة الاقتصاد.