الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان علاقات البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، مختلف جوانب التعاون المشترك، وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام، خصوصاً في المجالات التي تدعم التنمية في البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس وزراء ألبانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

واستعرض الجانبان إمكانات توسيع قاعدة مصالح البلدين المشتركة، واستثمار الفرص المتاحة في تعزيز علاقاتهما على مختلف المستويات، من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما، خصوصاً التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيدي راما، توقيع اتفاقية بشأن تأسيس شركة «ألبتريس» تختص بتقديم حلول مالية تمكّن حكومة ألبانيا من الإشراف على المنتجات الخاضعة للضريبة، وضمان الامتثال للمعايير والمواصفات.

وقّع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، ووزير المالية الألباني، بتريت مالاج.