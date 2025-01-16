الامارات | مدرسة جديدة في دبي رسومها 200 ألف درهم سنوياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة جيمس التعليمية تدشين مدرسة «جيمس للأبحاث والابتكار» في دبي، التي تعد أغلى وأرقى المدارس على مستوى العالم، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، ما يعادل 367 مليون درهم، ورسوم سنوية بمقدار 56 ألف دولار، ما يعادل 200 ألف درهم.

وأفادت المجموعة بأن المدرسة تعد إحدى المبادرات الرائدة التي تجسد أهداف «استراتيجية التعليم 2033» في دبي، الرامية إلى تحقيق تحول جذري في المنظومة التعليمية، عبر تقديم تجربة تعليمية نموذجية ذات جودة عالية، تركز على الطالب كعنصر محوري، مع تعزيز قدرات الأجيال الناشئة بمهارات الابتكار والإبداع، بما يتيح لهم مواكبة طموحات دبي المستقبلية، والإسهام في تحقيق رؤيتها الريادية.

وتفتتح المدرسة الجديدة أبوابها، في أغسطس المقبل، بمدينة دبي الرياضية، وتجمع بين المناهج التعليمية المتطورة باللغة الإنجليزية، وأعلى معايير التدريس الدولية، ومجموعة من المرافق الحديثة والتقنيات المبتكرة، بهدف تقديم تجربة تعليمية استثنائية تلبي تطلعات الطلبة.

وقالت مديرة مدرسة «جيمس ويلينغتون الدولية» نائب الرئيس الأول للتعليم في مجموعة جيمس، ماريسا أكونور: «تركز المجموعة على وضع معيار جديد في مجال التعليم الفاخر، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للفرص الأكاديمية المتميزة، ونهدف إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة، تفوق ما تقدمه المدارس الفاخرة الأخرى حول العالم».

وأوضحت أن المدرسة تبدأ استقبال الطلاب من الروضة إلى الصف السادس في عامها الأول، وستتوسع تدريجياً لتشمل المراحل الثانوية، وتقتصر أعداد الطلاب في المراحل التأسيسية على 16 طالباً فقط في الصف، ولن تتجاوز 20 طالباً بحلول السنة السادسة.

وقالت: «تم تصميم حرم المدرسة بمساحة 47 ألفاً و600 متر مربع، واستثمارات 367 مليون درهم (ما يعادل 100 مليون دولار)، أي بزيادة 30% على الميزانية المخصصة للمشاريع المماثلة السابقة، ورسوم سنوية 56 ألف دولار، ما يعادل 200 ألف درهم».

وأضافت: «من بين المرافق الفريدة التي ستوفرها المدرسة، ملعب كرة قدم مرتفع يُستخدم أيضاً كمهبط للطائرات، وتقدم المدرسة أكثر من 15 رياضة أساسية، منها السباحة في مسبح أولمبي، وكرة السلة بمعايير (NBA) مع مدرج يتسع لـ200 شخص».

ماريسا أكونور:

. «المجموعة» تركز على وضع معيار جديد في مجال التعليم الفاخر، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للفرص الأكاديمية المتميزة.