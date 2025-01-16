الامارات | «محمد بن زايد سات» يبث الإشارة الأولى.. ويبدأ مهمته الفضائية المتقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» بنجاح، معلناً عن كفاءة أنظمته بعد إطلاقه بنجاح إلى الفضاء، في إنجاز يجسد بداية مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، والذي سيقدم بيانات قيّمة تدعم التنمية العالمية، ويُعدّ «محمد بن زايد سات» إنجازاً متميزاً في مجال تكنولوجيا الفضاء، ومصدر فخر للإمارات لدورها الريادي في العلم والمستقبل.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء، في بيان صحافي، أمس: «يُعد هذا القمر الاصطناعي أساسياً لتلبية احتياجات متنوعة، بما في ذلك التخطيط البيئي والاقتصادي، ما يعزز أهداف التنمية المستدامة، وبفضل العمل الدؤوب للعلماء والمهندسين، يعكس هذا النجاح التزام الإمارات بالابتكار والإسهام الإيجابي في المجتمع الدولي، ويتميز (محمد بن زايد سات) بنظام آلي متكامل يمكنه توليد الصور على مدار الساعة، لينتج صوراً بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالسابق، كما يُمكنه إنشاء صور تُظهر التفاصيل بدقة فائقة، ما يتيح مراقبة دقيقة للأرض».