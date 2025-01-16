الامارات | رئيس الدولة يلتقي الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً على حدة، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا أحمد تينوبو، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، اللذين يقومان بزيارة عمل إلى الدولة يشاركان خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025».

ورحب صاحب السموّ رئيس الدولة بضيفَي البلاد، وشكرهما لحرصهما على المشاركة في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، مؤكداً سموّه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم وبناء شراكات تنموية تحقق المصالح المشتركة للجميع.

وبحث سموّه مع الرئيس النيجيري، ورئيسة الوزراء الإيطالية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلديهما، والعمل المشترك على توسيع آفاقها في المجالات المختلفة خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية، والاستدامة، كما تناول اللقاءان أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة، إضافة إلى كونه منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات بما يخدم التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها التغير المناخي.

من جانبهما، عبّر الضيفان عن شكرهما لصاحب السموّ رئيس الدولة على حفاوة الاستقبال، مؤكدَين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع دولة الإمارات.